Georgina divulga imagem de Alana Martina e deixa mensagem aos outros três pequenos

Cristiano Ronaldo foi pai pela quarta vez domingo . Desta vez de uma menina, Alana Martina, fruto da relação com Georgina Rodríguez, que esta terça-feira divulgou uma imagem com filha ao colo, juntando-lhe uma mensagem na qual não foram esquecidos os outros três filhos de CR7 (Cristianinho, Eva e Mateo)."Ser mãe e criar durante todo este tempo os pequenos lá de casa fizeram-me experimentar uma felicidade suprema e agora, com a chegada de Alana Martina, estamos todos completos. Mais felizes do que nunca. Quero agradecer aos que trabalham no hospital a atenção extrema que nos dedicaram antes, durante e depois do parto. Assim, como aos nossos familiares, amigos e conhecidos pelos telefonemas, mensagens, visitas e atenção que tiveram connosco nos últimos dias tanto durante a gravidez como no parto. E por último, e não menos importante, a todos os seguidores que nos apoiam e nos enviam os seus votos de felicidade e boas energias. Estamos muito felizes e agradecidos a Deus pela saúde da nossa pequena Alana Martina e dos outros nossos três pequenos de casa, a quem estou desejosa de abraçar e encher de beijos. É gratificante ver como a minha mãe acalma Alana Martina no seu colo. Não troco esta sensação por nada. Amo os meus pais, amo a minha família. Obrigada a todos."