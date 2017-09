CR7 juntou-se à Acreditar, associação de pais e amigos de crianças com cancro, e enviou uma mensagem especial a quem luta contra a doença. "Para ti, que enfrentas um cancro, mando-te um abraço cheio de força e coragem. Juntos somos mais fortes", disse o capitão da Seleção num pequeno vídeo que partilhou no Facebook. O português aproveitou ainda para destacar o trabalho da Acreditar. "Por ano, cerca de 300 mil crianças são diagnosticadas com cancro no Mundo inteiro. Segue-se um caminho que exige muita coragem. Em Portugal são cerca de 400 por ano, a boa notícia é que 8 em cada 10 podem ficar curadas se detetadas e tratadas a tempo. Todos queremos que sobrevivam e que tenham vidas produtivas e com significado. A Acreditar acompanha-as ao longo de todo o percurso", destacou CR7 que volta a mostrar o seu empenho em ajudar quem mais precisa...