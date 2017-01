Além de praticar regularmente boxe, Adriana Lima é uma apaixonada por outros desportos de combate e tem as suas atletas favoritas. Prova disso é que celebrou a vitória de Nina Ansaroff, que venceu a sua primeira luta no UFC, e enviou-lhe uma mensagem no Instagram. "Parabéns", escreveu o ‘anjo’ da Victoria’s Secret na rede social. A manequim já tinha mostrado que é fã da também brasileira Amanda Nunes, campeã de pesos-pesados e namorada de Nina Ansaroff. Será que ainda vamos ver a top model a praticar artes marciais mistas?



Temas Jogo da Vida