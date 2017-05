Next

Adriana Lima foi vista com o ex-namorado, Julian Edelman, jogador da NFL. Quem não gostou dessa reaproximação foi o atual companheiro, Matt Harvey. Tanto que o jogador de beisebol faltou a um jogo importante, porque alegadamente passou a noite a beber devido ao desgosto. Como castigo a estrela dos New York Mets apanhou três jogos de suspensão e os fãs do atleta culpam o ‘anjo’ da Victoria’s Secret pelo sucedido. Farta das críticas, a manequim respondeu aos comentários que lhe deixaram nas redes sociais: "Existem sempre dois lado numa moeda e apenas um tem sido ouvido."