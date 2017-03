É uma das manequins mais conceituadas da atualidade e revelou que tão cedo não pensa abandonar a carreira. "Quero desfilar, pelo menos, até aos 40 anos", frisou Adriana Lima, de 35 anos, numa entrevista à revista ‘Ocean Drive’. O ‘anjo’ da Victoria’s Secret soma inúmeros sucessos a nível profissional, mas... e no que diz respeito à vida privada? "A cada dia que passa fico mais apaixonada. As minhas filhas são a minha felicidade", afirmou a modelo, que é mãe de duas meninas, fruto do antigo relacionamento com o basquetebolista Marko Jaric, de quem se divorciou em 2014.