A top model Adriana Lima, que vai partilhar a passarela com Sara Sampaio no desfile deste mês da Victoria’s Secret, na China, revelou que além de encontrar o amor do escritor turco Metin Hara, descobriu uma nova forma de estar na vida. "Na foto está o meu novo anjo", revelou a brasileira referindo-se a Prashant Patel, terapeuta de ioga . Aos 36 anos, a ex-mulher do basquetebolista Marko Jaric é uma das modelos mais bem pagas do Mundo. Mas também ela tem "medos, feridas e traumas", como admitiu aos fãs nas redes sociais, onde agradeceu ao mestre de ioga a ajuda em saber lidar com as suas fragilidades...