É, provavelmente, uma das mulheres mais sensuais da atualidade e a boa notícia é que está solteira. Adriana Lima terá terminado a relação com Julian Edelman, jogador dos New England Patriots, equipa campeã do Super Bowl. Segundo a imprensa norte-americana, a preenchida agenda profissional de ambos, a distância (ela vive em Miami e ele em Boston) e a vontade da manequim em voltar a ser mãe – tem duas filhas com o ex-basquetebolista da NBA Mark Jaric – terão ditado o fim do relacionamento.



