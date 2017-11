Adrien Silva e Margarida Neuparth vão ser pais pela terceira vez de... uma menina. "A nossa princesa está a chegar", revelou o futebolista, de 28 anos, nas redes sociais. O casal já está a viver em Inglaterra – Adrien regressa aos relvados, com o emblema do Leicester ao peito, quando abrir o mercado de inverno – e esta é uma fase de grande felicidade. Antes, Margarida Neuparth tinha afirmado que mais "um leão" estava a caminho, ficando a ideia que daria à luz mais um rapaz. O jogador desfez as dúvidas e mostra-se radiante...