Depois de uns dias em Portugal, Adrien Silva regressou ontem a Inglaterra. O jogador português teve autorização do Leicester para acompanhar a mulher, que está grávida. A revelação foi feita pelo treinador do emblema inglês, Craig Shakespeare, e confirmada a Record por Margarida Neuparth."É verdade. Estou grávida de três meses e, por isso, não tínhamos dito nada", conta, entre risos. Aumentar a família era algo que o casal, já com dois meninos, queria muito. "O Adrien está muito feliz. Fiquei eu mais assustada do que ele no início. Soube bem este miminho de o terem deixado estar comigo estes dias, para me acompanhar, ir comigo fazer a ecografia", refere Margarida Neuparth, que está igualmente na expectativa de saber a decisão da FIFA em relação à inscrição do marido. O que também ainda não sabe é se Santiago, de três anos, e Thomas, de quase dois, vão ter um irmão ou uma irmã. "Gostava de ter uma menina, mas estou com o pressentimento de que é um rapaz." Uma gravidez que acontece numa altura de muitas transformações no quotidiano desta família. "Com esta mudança de vida estamos um bocadinho assustados em saber como vai ser a organização de tudo, mas vamo-nos organizar bem", diz, otimista. Certo é que a família vai estar sempre unida. "Já tenho o OK do médico para poder viajar", afirma Margarida Neuparth, que vai andar entre Inglaterra e Portugal até a gravidez deixar. "Quero continuar a ser seguida cá e quero que o bebé nasça cá", afirma.Depois, os primeiros tempos com o bebé serão passados em Portugal e só quando tudo estiver mais "estabilizado" parte para Inglaterra. "Já sabíamos que era uma realidade que podia acontecer. Acho que nos vamos adaptar muito bem", antevê a mulher com quem Adrien Silva se casou após ser campeão europeu, no ano passado.

Autor: Susete Henriques