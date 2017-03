Envolto em troca de acusações, o processo de separação entre o tenista espanhol Feliciano López e a modelo Alba Carrillo chegou ao fim. Os dois estão oficialmente divorciados, avança a imprensa espanhola, mas não se livram de terem lavado a ‘roupa suja’ nos media após o fim da história de amor que os uniu e os levou a trocarem alianças. "Estou feliz por estar divorciada", terá dito a manequim em direto num programa de TV. A mãe da jovem também não escondeu a alegria e até revelou à imprensa a felicidade que ela e o marido têm com as derrotas do atleta. "Ficamos contentes quando ele perde", assumiu.



