O dia era especial e, por isso, o capitão da Atalanta usou uma braçadeira... diferente! Para comemorar o aniversário da filha, Alejandro Gomez colocou uma ‘fita’ com os desenhos do filme da Disney ‘Frozen’ e o rosto da criança. E teve muitas razões para celebrar. Além da data especial, a sua equipa venceu o duelo frente ao Chievo por 4-1 e o craque foi o autor de dois golos. Após a homenagem dentro das quatro linhas, deixou também uma mensagem no Instagram: "Feliz aniversário, minha vida. Amo-te com todo o meu coração."



