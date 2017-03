Next

É brasileira, mas é na África do Sul que Alessandra Ambrósio seduz durante este mês. A brasileira, que divide a passarela da Victoria’s Secret com a portuguesa Sara Sampaio, é a mulher em destaque na ‘GQ’ de março daquele país. A top model, que já posou e fez capa com Cristiano Ronaldo para a edição norte-americana da revista, tem dois filhos e um corpo invejável aos 35 anos. "Ainda faz virar cabeças", escreve a publicação sobre a manequim que evidencia os bons resultados da prática regular de exercício físico, que já não dispensa.