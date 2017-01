Deu os primeiros passos na televisão como bailarina em programas de entretenimento e a partir daí decidiu mudar a sua vida. Alessandra Batista era muito magra e foi através do fitness que ficou com as curvas de sonho que exibe numa produção que pode ver na ‘Revista R’, domingo nas bancas com o seu jornal Record. Não perca também a ‘Conversa de Faca e Garfo’ com o canoísta e medalhado olímpico Emanuel Silva e veja a reportagem de um jogo de hóquei no gelo no... Alentejo.



