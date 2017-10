É uma das estrelas do futebol feminino norte-americano, mas agora foi notícia pelas piores razões. Alex Morgan e dois jogadores da Major League Soccer (MLS) foram expulsos da Disney World, em Orlando, no passado domingo. De acordo com as autoridades, a futebolista "teve um comportamento agressivo" no parque de diversões. O site TMZ referiu que a jogadora dos Orlando Prid estava visivelmente embriagada e verbalmente agressiva num bar do recinto. Pelo Twitter, Morgan já reagiu ao incidente. "Quero pedir desculpa pelas minhas ações durante o fim de semana. Vou aprender com isto e fazer com que não volte a acontecer", garantiu. O clube vai fazer uma averiguação interna ao que aconteceu.