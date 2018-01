Os nadadores olímpicos Alexis Santos e Sara Oliveira vão participar na 1.ª edição do Torneio de Natação ANEA, que tem como objetivo chamar a atenção para a Espondilite Anquilosante, doença inflamatória crónica do foro reumático que afeta 50 mil portugueses. Esta iniciativa vai juntar atletas federados de Sporting, FC Porto, Benfica, entre outros, e nadadores com a doença, a 22 de abril. "A natação é um desporto completo que ajuda este tipo de situações", comentou Alexis Santos (Sporting) a Record. "Vai ser um grande convívio!", perspetivou Sara Oliveira (FC Porto).