A ‘Sports Illustrated Swimsuit’ 2018 sai dentro de duas semanas e a revista norte-americana, ou melhor, os leitores do produto, já trataram de eleger a rookie do ano. Entre as novatas nestas andanças, Alexis Ren, de 21 anos, parece ser a preferida dos fãs. A modelo californiana foi contratada há cerca de três meses, depois de publicar várias fotografias no Instagram, que demonstravam todo o seu potencial, e os mais atentos às novidades da ‘Sports Illustrated’ rapidamente se deixaram encantar, dando agora o seu parecer final em relação à jovem. A portuguesa Sara Sampaio, recorde-se, venceu este prémio em 2014.