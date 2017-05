Chama-se Alexis Ren, tem 20 anos, e a imprensa internacional não lhe poupa elogios, considerando-a a "surfista mais sexy do Mundo". Nasceu no Havai e desde muito nova que pratica surf, mas é nos trabalhos como modelo que ganha cada vez mais notoriedade. Aliás, no Instagram soma mais de nove milhões de seguidores que ficam completamente rendidos às fotografias ousadas que publica na rede social. Além de ser viciada em desporto, Alexis Ren tem ainda um blogue onde partilha várias sugestões de como manter a boa forma.



