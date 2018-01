Alexis Sánchez está envolvido num escândalo sexual. Paulina Sobierajska, uma estudante de 20 anos, contou ao ‘The Sun’ que o chileno ter-lhe-á pago mais de mil euros para fazer sexo com ele, quando já namorava com a modelo Mayté Rodríguez. A jovem refere que conheceu o avançado num bar , seguindo-se uma troca de mensagens no WhatsApp, onde surgiu a proposta do futebolista. "Perguntou-me quanto é que eu queria para fazer amor com ele. Pensei que era uma brincadeira". Certo é que, segundo a própria, o encontro entre os dois seguiu em frente, na casa do jogador, tendo sido repetido em mais quatro ocasiões.