Depois de no verão ter lançado uma coleção de praia, Alice Campello assinou agora uma linha de roupa de inverno. Com a chegada das baixas temperaturas, a mulher de Álvaro Morata desenhou, em conjunto com a marca Refrigiwear, várias peças bem confortáveis e quentes para combater os dias mais frios. Nas redes sociais, a manequim italiana mostrou-se muito feliz com a parceria e exibiu alguns dos casacos que estão disponíveis para venda e que têm vários pormenores da história de vida da companheira do futebolista do Chelsea.