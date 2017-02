A mulher que conquistou o jogador do Real Madrid Álvaro Morata leva-nos ao tempo do calor e das idas à praia. Alice Campello levantou um pouco do véu e mostrou uma peça da coleção de fatos de banho que desenhou e que em breve estará online. A jovem italiana é modelo das suas criações que vão estar à distância de um clique. "Digam se gostam", pediu a manequim aos mais de 700 mil fãs que a seguem Instagram. A resposta não se fez esperar com muitos elogios à figura de Campello.



Temas Jogo da Vida