Modelo da ‘Sports Illustrated’ e da Victoria’s Secret, Barbara Palvin vai estar em Portugal para a gala GQ Men of the Year Awards, que acontece já no próximo sábado, no Cinema São Jorge, em Lisboa. Além de se destacar pela carreira internacional de manequim, a jovem, de 24 anos, natural da Hungria, foi notícia pela proximidade com Neymar, jogador do PSG, quando o brasileiro esteve na Semana de Moda de Londres no passado mês de setembro com o amigo Lewis Hamilton, campeão de F1. Na altura, o ‘The Sun’ revelou que o futebolista passou a noite com o ‘anjo’ da Victoria’s Secret num hotel da capital inglesa. O que terá acontecido não se sabe. Certo, certo é que a top model vai estar no nosso país, sendo uma das convidadas internacionais da quinta edição da gala promovida pela ‘GQ’ Portugal.