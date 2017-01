No final de 2016, Ana Ivanovic, de 29 anos, surpreendeu ao anunciar a sua retirada do ténis. A mulher do futebolista Bastian Schweinsteiger continua, no entanto, muito ativa nas redes sociais e partilha com os seus admiradores as várias atividades que faz. Agora volta a dar que falar devido a uns dias de lazer na neve. Umas férias que levaram a antiga número 1 do ranking mundial a aventurar-se numa nova modalidade. "Sobrevivi à minha primeira vez no esqui e amei", escreveu a sérvia no Instagram. Na rede social partilhou uma foto do momento, mas sem revelar onde está de férias...



