A surfista Anastasia Ashley vai participar na próxima edição do reality show ‘Naked and afraid’, transmitido pelo Discovery Channel, e já se está a preparar para o programa. "Estou a aprender a fazer cordas com folhas, a fazer cabanas e a encontrar a minha própria comida", revelou a atleta, de 30 anos.



Destemida e com vontade de dar início a esta aventura, Anastasia Ashley terá de sobreviver e desenrascar-se, completamente nua, durante 21 dias, num ambiente de selva. Os fãs da surfista ficaram, obviamente, muito entusiasmados com a sua participação.



