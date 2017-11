Não foi a primeira vez que Anastasia Ashley esteve no nosso país. Em 2016, foi uma das oradoras da Web Summit e este ano voltou a ser convidada. E a surfista, considerada uma das mais sexy do Mundo, mostrou nas redes sociais alguns dos encantos do nosso país. Além de partilhar fotos da praia do Sul, na Ericeira, a atleta visitou alguns dos sítios mais emblemáticos da capital. Obviamente que o Parque das Nações, onde decorreu a maior conferência tecnológica do Mundo, foi um dos locais onde Anastasia esteve e descreveu essa zona de Lisboa como um lugar perfeito para o fim do dia.