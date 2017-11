André Carrillo, avançado que o Benfica cedeu ao Watford, foi pai de gémeos no domingo, horas de viajar rumo à Nova Zelândia, onde por estes dias se encontra concentrado com a seleção peruana, que vai tentar o acesso à fase final do Mundial'2018."Vi o parto, nasceram quando me iam concentrar com a equipa. Avisaram-me que iria ser de cesariana e assim tive oportunidade de ver. É um menino e uma menina. Os nomes ainda temos umas semanas para pensar", disse o avançado, que já deixou uma promessa caso marque pela seleção: "Se houver golos, vou dedicar aos meus filhos e à minha namorada [Suhaila Jad]".