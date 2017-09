Continuar a ler

Apesar de não apoiar nenhum clube, André Gago segue "com muita atenção" os passos da Seleção Nacional. "Quando o futebol é bem jogado, é um espetáculo que sigo com emoção", frisou o ator, que gosta de fazer a festa nos dias em que a equipa de Fernando Santos entra em campo.



"Quando Portugal está a disputar competições, costumo juntar-me com os meus vizinhos. Colocamos uma TV na rua, compramos umas cervejas e assistimos aos jogos", revelou, dizendo que a equipa das quinas tem tudo para estar presente no Mundial’2018. "Claro que não é possível ganhar sempre, mas temos o mérito de conseguir sempre a presença nas competições e estamos numa posição em que iremos com certeza conseguir estar no Mundial da Rússia", admitiu, confiante. Apesar de não apoiar nenhum clube, André Gago segue "com muita atenção" os passos da Seleção Nacional. "Quando o futebol é bem jogado, é um espetáculo que sigo com emoção", frisou o ator, que gosta de fazer a festa nos dias em que a equipa de Fernando Santos entra em campo."Quando Portugal está a disputar competições, costumo juntar-me com os meus vizinhos. Colocamos uma TV na rua, compramos umas cervejas e assistimos aos jogos", revelou, dizendo que a equipa das quinas tem tudo para estar presente no Mundial’2018. "Claro que não é possível ganhar sempre, mas temos o mérito de conseguir sempre a presença nas competições e estamos numa posição em que iremos com certeza conseguir estar no Mundial da Rússia", admitiu, confiante.

O Festival do Silêncio está de regresso. A decorrer no Cais do Sodré, em Lisboa, apresenta uma agenda recheada de diversos eventos e atividades, que passam pelo cinema, exposições, música e muito mais... André Gago vai apresentar dois espetáculos – ‘Flor de Lácio’ e ‘No precipício era o verbo’ – e a Record falou sobre esses projetos. "Para o ‘Flor de Lácio’ [que vai decorrer amanhã, às 18h15, no palco da Rua Cor-de-Rosa] procurei poemas de escritores portugueses, que falem a língua portuguesa. Compus cinco canções originais e este é o único espetáculo onde canto. Fala da língua portuguesa como uma especiaria que deu a volta ao Mundo, através das Descobertas e de outras coisas", explicou o ator .Já ‘No precipício era o verbo’, André Gago refere que é importante existir "a união entre a palavra e a música". "O livro está pronto e no sábado [às 18h30, no Music Box] será a apresentação . Este é um livro que pode ser lido e ouvido", disse. Mas o que distingue este festival dos outros? "A transversalidade da programação. Transforma todo um bairro e encontra-se programas para todas as idades e para todas as pessoas. Aliás, às vezes torna-se difícil escolher", afirmou.