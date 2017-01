"Deixem-me apresentar-vos o governador de Shanghai." Foi desta forma que André Villas-Boas descreveu no Instagram um momento muito divertido do filho mais novo, Frederico, de um ano. O menino é o protagonista de uma fotografia muito engraçada e o pai babado fez questão de publicar a imagem nas redes sociais. Além disso, a descrição não podia ter mais a ver com o momento profissional que o antigo treinador do FC Porto atravessa. Isto porque André Villas-Boas está a viver uma nova aventura na China, onde treina o Shanghai SIPG.



