André Villas-Boas vive dias felizes! Depois de a sua equipa, o Shanghai SIPG, ter vencido o Tianjin Teda, formação orientada por Jaime Pacheco, num jogo a contar para o campeonato chinês, o treinador celebrou uma data muito especial. "Dois anos! Feliz aniversário monstrinho! És um grande companheiro. Nada me dá mais prazer do que te ver correr, crescer e brincar ", escreveu o antigo técnico do FC Porto no Instagram, assinalando o segundo aniversário do filho mais novo. Recorde-se que o treinador é casado com Joana Villas-Boas, com quem tem três filhos: Benedita, Carolina e Frederico.



Temas Jogo da Vida