Tudo começou depois de assistir ao documentário ‘Defying my Disability’ [em português ‘Desafiando a minha Deficiência’ – que conta a história de sete palestinianos, com idades entre os sete e os 28 anos, com diferentes deficiências. A partir daí, André Villas-Boas prometeu "fazer o que pudesse para melhorar um pouco a vida deles" e a verdade é que está a cumprir. O treinador, que atualmente orienta o clube chinês Shangai SIPG, está na Palestina e já teve a oportunidade de estar com alguns dos protagonistas do documentário. "Os seus sorrisos fizeram o meu dia", escreveu o antigo treinador do FC Porto na rede social Instagram, onde tem publicado várias fotos desta viagem.



