A equipa profissional de ciclismo da Efapel vai organizar um passeio solidário no dia 3 de fevereiro, em Serpins, Lousã, e já confirmou duas caras conhecidas do grande público: os Anjos . O intuito do evento passa por angariar donativos para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários locais. Importa lembrar que Serpins, onde a Efapel está sediada, foi uma das muitas freguesias afetadas pelos incêndios no ano transato. Além do duo musical, formado por Nelson e Sérgio Rosado, está também garantida a presença do medalhado olímpico Sérgio Paulinho .