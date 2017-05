Ann-Kathrin Brömmel é dona de uma silhueta incrível e decidiu partilhar com os fãs como mantém a boa forma física. No YouTube, a namorada de Götze publicou um vídeo onde dá várias dicas de exercícios. "Não sou uma atleta profissional. Esta é a minha maneira de treinar e é o que funciona melhor para mim", explicou a manequim, de 27 anos, dizendo que em breve haverá mais vídeos relacionados com fitness.



Temas Jogo da Vida