Mario Götze, futebolista do Borussia Dortmund, adversário do Benfica nos ‘oitavos’ da Champions, vai continuar afastado dos relvados devido a um distúrbio metabólico. O tempo de pausa é indeterminado, mas o jogador alemão, de 24 anos, tem um grande apoio em casa... Durante o período de recuperação vai contar com a ajuda da namorada, a manequim Ann-Kathrin Brömmel, que fará de tudo para que o craque melhore o mais rápido possível.