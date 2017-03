A namorada de Mario Götze, futebolista do Borussia Dortmund, é uma das 14 celebridades que estão a participar na edição alemã do programa ‘Let’s Dance’ e para a modelo este é "um sonho tornado realidade". Ann-Kathrin Brömmel dança desde pequena, mas agora um dos seus principais objetivos é aprender danças latinas. "Estar neste programa é mesmo muito importante para mim", frisou a manequim. Com o apoio do jogador vai, certamente, chegar longe...