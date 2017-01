É mulher de Robert Lewandowski, jogador do Bayern Munique, mas Anna Lewandowska não vive à sombra do futebolista. A antiga praticante de karaté dedica-se ao mundo do fitness e tem mesmo um negócio na área, relacionado com suplementos alimentares. É uma defensora da alimentação saudável e ontem mostrou-se chocada com os números mais recentes sobre o excesso de peso. "É terrível ler os resultados da OMS sobre a obesidade . Infelizmente, a cada ano, a percentagem de pessoas que lutam com excesso de peso está a aumentar, e devido à mudança dos estilos de vida das gerações sucessivas a situação irá deteriorar-se", lê-se no seu blogue, onde propõe uma mudança com a ajuda da sua aplicação para telemóveis, que oferece uma dieta e dicas de exercício físico.



Temas Jogo da Vida