Inge de Bruijn, que foi considerada pela Federação Internacional de Natação a melhor nadadora da primeira década do milénio, aceitou o desafio de participar num reality show muito... polémico! Aos 43 anos, a ex-atleta despiu-se (literalmente!) de preconceitos e é uma das concorrentes do programa ‘Adão e Eva’, transmitido pela estação de televisão holandesa RTL5. Neste reality show, os concorrentes têm de andar sem roupa numa ilha à procura do amor. "Tem de ser doce, carinhoso, engraçado e misterioso", disse a antiga nadadora sobre o homem dos seus sonhos.



