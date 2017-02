Dia 24 de junho. Esta é a data em que Lionel Messi e Antonella Roccuzzo vão subir ao altar para trocar juras de amor eterno, uma cerimónia que vai realizar-se em Rosário, na Argentina – mais tarde vão fazer outra festa em Barcelona. Parece que ainda falta muito tempo, não é? Mas a noiva do jogador do Barcelona quer que tudo seja perfeito e já se prepara fisicamente desde o final do ano passado para o grande dia. Segundo o ‘El Mundo’, Roccuzzo contratou um personal trainner e um nutricionista para manter a boa forma. Não quer perder peso com os treinos, mas sim tonificar. Mas há mais detalhes... Já muito se fala sobre o vestido de noiva, que, ao que tudo indica, terá a assinatura de Rosa Clará, uma das estilistas de eleição da argentina. O jornal espanhol diz ainda que Shakira vai faltar ao casamento, apesar da amizade entre Messi e Piqué.



