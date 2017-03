A equipa de João Mário venceu por 5-1 o Cagliari e os adeptos não podiam ter ficado mais contentes. A manequim April Summers é disso exemplo. A inglesa tem por hábito incentivar a equipa com sugestivas fotos em biquíni nas redes sociais e após a vitória elogiou um dos autores dos golos do Inter. " [Mauro] Icardi és o melhor, como sempre", escreveu no Twitter, radiante com o segundo golo da equipa da qual é fã há muitos anos. "Foi um jogo excelente", redigiu na rede social. Palavras acompanhadas sempre por fotos sensuais da modelo.



Temas Jogo da Vida