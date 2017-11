Uns são adeptos do Benfica, outros apoiam o Sporting e há até um membro que torce pelo Estoril. Mas já vamos falar sobre as preferências clubísticas dos membros da Brass Wires Orchestra… Até porque quando sobem ao palco não há qualquer rivalidade. E é já hoje que a banda apresenta o segundo álbum, ‘Icarus’, às 22 horas, no Music Box, em Lisboa.



"Espero que corra o melhor possível", começou por dizer o vocalista, Miguel da Bernarda, a Record, adiantando dois dos convidados deste concerto. "O NBC e a Ana Bacalhau vão estar connosco em palco e vão cantar músicas nossas", referiu. O grupo está confiante para o espetáculo até porque o feedback está a ser "muito bom". "Já lançámos um single com vídeo original e temos tido críticas muito positivas", disse o vocalista que recordou o início da banda. "Começámos em setembro de 2011 e não conhecia a maior parte deles. Na altura, estava em Lisboa há pouco tempo e nem queria uma banda, só queria malta com quem tocar", explicou. Agora o grande objetivo dos Brass Wires Orchestra é ter a oportunidade de tocar o novo disco fora de Portugal. "Temos potencial para isso."

Em palco e nos ensaios todos se dão muito bem. E em dias de dérbi? "Existe uma rivalidade saudável. Mas, normalmente, não vemos esses jogos juntos. Os adeptos do Benfica juntam-se e os adeptos do Sporting também, mas em separado", respondeu Miguel da Bernarda, um benfiquista muito atento… "Estamos a ter grandes dificuldades em conseguir colmatar algumas falhas que ficaram entre a época passada e esta. Saíram peças fundamentais e ainda não conseguimos encontrar soluções para essas posições. Jogadores como o Pizzi, que são fundamentais, têm andado desinspirados. O Rui Vitória está agora a tentar mudar um bocadinho o esquema tático e a tentar fazer um 4x3x3, que já nos oferece algumas soluções criativas", apontou, confiante no penta. " Espero que o nosso futebol melhore e que em janeiro venha algum jogador que traga coisas boas à equipa", concluiu.

Autor: Rita Féteira