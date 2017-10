O Dia Mundial do Cancro da Mama foi assinalado esta quinta-feira e foram muitas as personalidades que quiseram transmitir uma palavra de força a quem luta contra a doença. A mulher de Mario Suárez, Malena Costa, foi uma das vozes que se juntou à campanha #Siempremás, que pretende destacar a importância da investigação e os avanços que se conseguiu no combate ao cancro da mama. O futebolista Arbeloa também se associou a esta iniciativa, com uma mensagem de apoio a todas as mulheres que sofrem da doença. Iniesta transmitiu força e assinalou o dia com uma imagem que partilhou com os fãs. Já Tamara Gorro, mulher de Garay, surgiu nas redes sociais com um modelo de óculos, cujas vendas revertem para uma associação de investigação do cancro da mama.