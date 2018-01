O plantel do Sp. Braga surgiu em peso na Gala Legião de Ouro, no Theatro Circo, mas os jogadores não apareceram sozinhos. No evento que celebrou o 97.º aniversário do clube, vários atletas evidenciaram-se na passadeira vermelha com as respetivas companheiras, no dia em que as chuteiras e camisolas encarnadas foram substituídas pelos sapatos e fatos de luxo. Entre os elementos do sexo feminino, a musa de Nikola Vukcevic terá sido aquela que saiu da festa com mais motivos para sorrir, já que viu o montenegrino ser coroado futebolista do ano.Bruno Viana, Ahmed Hassan e Jefferson foram apenas mais três dos vários jogadores que não dispensaram uma boa companhia.Há um jogador do Sp. Braga que não está em festa apenas pelo aniversário do clube. João Carlos Teixeira, jogador emprestado pelo FC Porto, anunciou através do Instagram que foi pai de uma menina, chamada Carlota, fruto da relação com Rita Gonçalves.