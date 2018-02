Aurah Ruiz voltou a atacar Jesé, afirmando à revista ‘Cotilleo’ que o casamento entre ambos terminou porque o jogador do Stoke reconciliou-se com a sua antiga companheira. Esta é apenas mais uma de muitas declarações que comprovam um fim de relação pouco amigável entre o atleta e a modelo, que, há dias, acusou Jesé de ter abandonado o filho em comum do casal, Nyam. Recorde-se que a separação foi anunciada pelo próprio futebolista, em janeiro, através de um comunicado. Ora, a mulher de quem Aurah Ruiz fala, trata-se de Melody Santana e é a mãe dos dois primeiros filhos do atleta.