Separaram-se depois do Campeonato do Mundo de futebol, no Brasil, mas a história de Mario Balotelli e a modelo Fanny Neguesha parece que não teve um ponto final. É que segundo a revista italiana ‘Chi’, o jogador do Nice terá voltado para os braços da jovem belga, que tem conquistado cada vez mais fãs nas redes sociais com a publicação de fotos que evidenciam os seus atributos físicos. De acordo com a publicação, o jogador italiano passou mesmo as férias de Natal em Brescia com a manequim.



