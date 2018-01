As grandes lendas do Barcelona e as antigas vedetas da Juventus têm encontro marcado na Índia, a 17 de fevereiro. O anúncio foi feito ontem nas redes sociais de ambos os clubes e rapidamente tanto os adeptos culés como os bianconeri demonstraram o seu entusiasmo com a futura partida. Os convocados das duas formações ainda não foram anunciados mas sabe-se, para já, que David Trezeguet será o capitão do conjunto italiano. O jogo, organizado pela Football Next Foundation, vai realizar-se na Arena de Futebol de Bombaim.