Ambiciona seguir as pisadas de Sara Sampaio e ser um ‘anjo’ da Victoria’s Secret, mas para já Beatriz Freire vai representar Portugal num concurso de Misses e está em destaque na Revista R, amanhã nas bancas com o seu jornal Record. Uma benfiquista que acredita na conquista do tetracampeonato e que mostra ser uma fã incondicional de Cristiano Ronaldo. "Espero que seja o melhor do Mundo durante muito tempo", deseja. Mas há mais motivos de interesse na revista desta semana como a Conversa de Faca e Garfo com o ator Rui Porto Nunes, um apaixonado por motos e por TT , e um artigo sobre Daytona 500, a prova mais importante de Nascar.



