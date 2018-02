As reações à conquista histórica do 1.º Europeu de futsal por Portugal não se fizeram esperar após o apito final. A musa de Ricardinho, Mádelin, foi a primeira a deixar uma mensagem ao atual melhor jogador do Mundo através de uma Insta Storie mostrando-se "orgulhosa" com o seu ‘mais que tudo’. Esta história até poderia não contar nada de novo, caso a modelo não fosse… de Espanha, o finalista vencido. A notícia correu o país com várias beldades do desporto nacional a felicitarem os craques lusos. Desde o outro lado do Atlântico, Ticha Penicheiro deixou os "parabéns" à equipa das quinas, tal como Naide Gomes, que partilhou uma fotografia do momento em que foi levantada a taça. A futebolista Rita Fontemanha lembrou que os portugueses são "tão pequenos e tão gigantes", passos seguidos por pela futsalista Ana Catarina Pereira ou pela canoísta Maria Cabrita. Com tantas carinhas ‘larocas’, a conquista de Portugal até tem outro... brilho.