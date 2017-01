É a rival de Serena Williams no Open da Austrália, mas antes de defrontar a norte-americana, a tenista suíça desviou os olhares em Melbourne. Na festa que antecede o primeiro Grand Slam do ano, Belinda Bencic captou as atenções com o decote vertiginoso que ostentou perante os flashes dos fotógrafos. Aliás, a atleta evidenciou isso mesmo com a fotografia que partilhou nas redes sociais e que mereceu centenas de comentários e a aprovação de milhares de fãs. A polaca Agnieszka Radwanksa e a espanhola Garbine Muguruza também brilharam na festa do Open da Austrália.



Temas Jogo da Vida