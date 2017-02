É colega de Sara Sampaio na Victoria’s Secret e agora faz parte de outra equipa, a da Nike. Bella Hadid é, pela primeira vez, a imagem da marca de roupa e acessórios de fitness e sucede às atletas Allyson Felix, Serena Williams, Simone Biles e Alex Morgan.



A parceria com a norte-americana, uma praticante de hipismo, foi conhecida no final do ano passado, mas só agora é que surgem as primeiras imagens da campanha publicitária, onde se vê a modelo com a coleção Nike x RT, à venda em todo o Mundo a partir do próximo dia 23.



