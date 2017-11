É uma das top-models da atualidade e um fenómeno de popularidade no Instagram com mais de 11 milhões de seguidores. Não é de estranhar que as marcas queiram associar-se a Bella Hadid e a Nike não é exceção. Tornou-se num reforço da marca de equipamento desportivo no ano passado e protagoniza agora a campanha que volta a colocar os ténis Air Force One na ribalta. Foram lançados há 35 anos para a prática de basquetebol e perduraram ao longo do tempo. "Há várias formas de combinar o que tu vestes com estes ténis. Gosto de os calçar quando uso vestidos...", exemplificou a norte-americana...