As irmãs de Cristiano Ronaldo, de 32 anos, não escondem a alegria pelo nascimento de Alana Martina e reagiram à boa-nova nas redes sociais. Kátia Aveiro, que esteve recentemente em Bali, na Indonésia, partilhou a foto na qual o jogador aparece no hospital, ao lado de Cristianinho, e da modelo espanhola Georgina Rodríguez, de 22 anos, já com a filha nos braços, e elogiou a recém-mamã. "Geo a nossa guerreira", escreveu a cantora. "Só bênção e alegria", concluiu.A irmã Elma Aveiro revelou estar "muito feliz" com a chegada da sobrinha Alana Martina, que nasceu no domingo no Hospital Universitário Quirón de Madrid. "Mais uma bizalha [expressão que se usa na Madeira para dizer pintainho] para tirar o juízo à tia. Deus é maravilhoso", realçou. Mas as reações são ao nível planetário. Afinal, a foto que revela o nascimento da bebé é já um fenómeno nas redes sociais, com milhões de reações de todo o Mundo. O nascimento da filha do melhor futebolista do Mundo motivou milhares de comentários e cerca de oito milhões de ‘gostos’ ... só na conta de Instagram do jogador.