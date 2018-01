Continuar a ler

O facto de Benzema ter colocado o animal junto de uma criança pequena também foi criticado. "Que será feito deste animal quando crescer e for demasiado perigoso para brincar com as crianças? O cativeiro não é o sítio ideal para um animal selvagem. Um tigre tem necessidade de correr, de viver em espaços amplos, de conviver com outros elementos da sua espécie."



A associação aconselhou, ainda, o jogador do Real Madrid a ensinar às suas crianças que "os animais não são brinquedos."



Mais tarde Benzema esclareceu que as fotos foram tiradas num jardim zoológico e que a mãe do tigre bebé se encontrava nas imediações.



Karim Benzema partilhou no Instagram fotos de crianças pequenas junto a um tigre bebé, dentro de uma habitação, e as reações não se fizeram esperar. Em França questionou-se logo onde tinha arranjado o animal, onde estava a sua progenitora e o que contava fazer com ele. Esta quinta-feira a associação PETA (pela ética no tratamento dos animais) emitiu um comunicado que não foi propriamente brado para com o jogador do Real Madrid."Ao postar estas fotos Karim Benzema provavelmente não sabe que os felinos bebés em cativeiro foram arrancados das suas mães, uma separação que pode ser fonte de grande stress para o animal", explica a associação no documento.